Sapri: esclusi nuovi contagi. 17 immigrati positivi in Cilento

Mancavano all’appello a Sapri gli esiti degli ultimi tamponi effettuati giovedì e collegati in direttamente o indirettamente al caso del dipendente comunale contagiato dal covid. Si trattava dei 14 test effettuati sugli operatori del ServizioCivile. Ebbene, sono risultati essere tutti negativi al coronavirus.

Fortunatamente dunque si tira un sospiro di sollievo in riva alla baia saprese, dove i contagiati rimangono solo 2: il dipendente comunale (migliora di giorno in giorno ma rimane in osservazione all’ospedale di #Scafati) e la compagna (sta bene anche lei, non presenta sintomi ed è in isolamento domiciliare come da protocollo).

L’attenzione, tuttavia, rimane altissima ma è palese che l’esito totalmente negativo dei 62 tamponi fa guardare al futuro prossimo con maggiore serenità.

Preoccupazione invece nel Comune di Centola. Gli immigrati ospiti a Palinuro positivi sono 11, altri sei positivi sono ad Ascea.