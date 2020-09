Saranno Pellegrino, Pierro e Cammarano a rappresentare Cilento e Diano in Regione

La corsa alla presidenza della Regione Campania non ha regalato sorprese. Vincenzo De Luca ha vinto nettamente contro Stefano Caldoro e Valeria Carabino. Il governatore uscente è arrivato alla soglia del 70%; Caldoro al 18%, Ciarambino al 9%. Colpi di scena, invece, si segnalano per l’elezione dei consiglieri. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, nonostante la debacle, conferma 7 rappresentanti; 12 consiglieri vanno al centro destra mentre De Luca è blindato da 32 consiglieri regionali.

Il Pd è il partito con il maggior numero di eletti (8). Seguono De Luca Presidente (6), Italia Viva (3), Europa Verde (1), Psi (1), Noi Campani (2), Fare Democratico-Popolari (2), Psi, Centro Democratico, Liberal Democratici, +Campania in Europa, Verdi. Per le minoranza 3 consiglieri a Forza Italia e altrettanti alla Lega, 1 a Caldoro presidente. 7 anche al Movimento 5 Stelle.

In Provincia di Salerno 9 consiglieri regionali. Il primo per preferenze è Franco Picarone del Pd che va oltre i 17700 voti. Seguono Nino Savastano di Campania Libera e Luca Cascone della lista De Luca presidente. Entrano in consiglio regionale anche Andrea Volpe (PSI) e Tommaso Pellegrino (Italia Viva). Il sistema elettorale taglia Simone Valiante, Corrado Matera e Aniello Fiore che pure avevano raggiunto ottimi risultati, più di alcuni eletti.

Per la minoranza, invece, ci sarà Nunzio Carpentieri espressione di Fratelli d’Italia, il cilentano Attilio Pierro per la Lega, Lello Ciccone per Forza Italia e Michele Cammarano per il Movimento 5 Stelle. I risultati dovranno essere confermati dagli uffici elettorali e non sono esclusi nuovi stravolgimenti.