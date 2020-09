Silvano Palmisano, “L’arte in una penna biro”, “Il disegno dei colori”.

Ieri sera, mercoledì 2 settembre 2020, presso il suggestivo Castello Angioino-Aragonese di Agropoli, è stata inaugurata la personale dell’artista romano Silvano Palmisano, alla presenza del delegato alla Cultura della città di Agropoli Francesco Crispino e della prof.ssa e critico d’arte Antonella Nigro, che afferma: “Un’esposizione particolarmente rara, perla tecnica utilizzata, la penna Biro”.

La ricerca di Silvano Palmisano va oltre le migliaia di linee tracciate nella realizzazione di un’opera, egli, cerca si estrapolare da ogni immagine, soprattutto quella animale, l’insieme di emozioni e vissuti che il soggetto consegue ed evidenzia nei tratti, dalla tenerezza di uno sguardo (Occhi di gatto, 1987; Cucciolo di San Bernardo, 2018.), alla difesa e protezione di una madre che coccola suo figlio (Tigre nella palude, 1984; Ghepardo con cucciolo, 2013; Giraffa con cucciolo, 2018.), alla fugacità di un momento di caccia (Aquila pescatrice, 2013; Cormorano a pesca del polipo, 2019.), a momenti di riposo e complicità tra specie animali diverse (Leone nella savana, 2007; Cucciolo di foca, 2008; Gattini sulla trave, 1973; Non ti preoccupare ti accompagno io …, 2015.). La resa dei contenuti nei panorami rappresentati (dai paesaggi rupestri a quelli marini), in tramonti e aurore, simboleggiano nella loro massima espressione, la conclusione di un momento di riflessione e l’approccio gioviale ed araldo alla nascita di un nuovo e speranzoso giorno.

Un lavoro certosino che si coniuga ad una resa coloristica ottenuta dalla sovrapposizione delle poche cromie a disposizione, tratti verticali, orizzontali e trasversali, che, incrociandosi e scontrandosi (con pressioni diverse a seconda della necessità) danno intensità e leggerezza all’immagine, l’artista,come un matematico, conosce il numero massimo delle linee da tracciare prima della “bavetta” (così chiamata dallo stesso Silvano), ovvero la goccia di inchiostro che si accumula con la rotazione continua della punta della penna Biro, causa di danni irreparabili, vista l’impossibilità di correzione degli errori. Una serie di difficoltà a cui,Silvano Palmisano, ottempera con pazienza ed estrema attenzione, come la fuoriuscita del bianco, un colore inesistente che, ricavato dallo spazio di fondo lasciato libero, emerge in superficie a suggello dell’unione tra la mano dell’artista e l’enfasi di un realismo quasi fotografico di un momento, il ricordo di un’emozione, l’istante eterno che accompagna il respiro di ogni essere vivente.

L’artista romano si riappropria di un grafismo dominante, in cui i soggetti sono costruiti in tutte le loro sfumature, colori disegnati così come le linee che delimitano le figure, un tutt’uno che smuove gli animi di chi li guarda, confondendo la realtà fisica con quella riflessa dallo specchio d’acqua, un gioco che spinge la resa retinica al limite delle sue consapevolezze visive, un tuffo nell’ignota bellezza che domina l’equilibrio naturale.

Un ritorno al disegno, al lavoro manuale (quello delle botteghe artigianali), divenuto sempre più debole dall’avvento dell’arte concettuale e dall’utilizzo massivo delle tecnologie nella rappresentazione iconografica.

Come consuetudine dell’artista, parte dell’incasso della vendita delle opere e dei cataloghi, sarà devoluto a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Agropoli e del Cilento a supporto delle attività legate al Sars-CoV-2 .

L’esposizione è inserita nella XIII edizione della conclamata manifestazione “Settembre Culturale”, visitabile ad ingresso gratuito fino al 30 settembre 2020, nei seguenti orari di apertura del Castello Angioino- Aragonese.

Nunzia Giugliano