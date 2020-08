Agropoli: lasca casa portando con sé le figlie. Denunciata per sottrazione di minori

AGROPOLI. Avrebbe abbandonato la casa in cui viveva con il compagno portando con sé le figlie e impedendo al papà di vederle. Queste le accuse a carico di una donna di 24 anni, di nazionalità rumena, denunciata per sottrazione di minori. A sporgere querela il papà di due gemelline, nate nel luglio scorso presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno. L’uomo, 32 anni, rappresentato dall’avvocato Marco Nigro, ha descritto nella querela i fatti che si sarebbero concretizzati lo scorso 15 agosto quando la donna avrebbe deciso di lasciare l’appartamento dove i due vivevano portando con sé le piccole e impedendo poi al padre di rivederle.

Accusata di sottrazione di minori: i fatti

Stando alla descrizione dei fatti, già dopo la nascita delle piccole, l’uomo aveva notato strani comportamenti da parte della compagna. Nonostante una gravidanza voluta e arrivata dopo una serie di tentativi e due aborti spontanei, una volta venute alla luce le figlie, la donna “non sembrava affatto contenta del nuovo ruolo di neomamma e la presenza delle piccole gemelline pareva addirittura infastidirla”.

Nella denuncia l’uomo descrive una serie di atteggiamenti anomali della 24enne: “Sovente si rifiutava di alzarsi dal letto allorquando, durante la notte, le piccole piangevano per fame o per il cambio di pannolino”. Un comportamento che si protraeva anche nelle ore diurne, tanto da condizionare la tranquillità familiare e da arrecare un danno al papà costretto talvolta a rinunciare al lavoro per poter assistere le bambine.

Poi il 15 agosto, rincasato dopo delle commissioni, l’uomo ha scoperto la compagna intenta a raccogliere i suoi effetti personali insieme a due familiari. Sarebbero stati inutili i tentativi di convincerla a restare.

Papà impossibilitato a vedere le gemelline

La 24enne è andata via portando con sé le piccole senza neanche comunicare dove si sarebbe trasferita. Avendo quale unico riferimento la madre, per l’uomo non è stato difficile intuire dove si sarebbe trasferita. Da quel momento, però, stando alla denuncia, la donna gli avrebbe impedito di vedere le neonate. Così, dopo alcuni giorni, la decisione di sporgere denuncia per sottrazione di minore. La 24enne dovrà ora difendersi dalle pesanti accuse.