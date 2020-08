Il boom del Bingo

Il bingo come lo conosciamo oggi è un discendente de Lo Giuoco del Lotto d’Italia nato nel 1530 a Napoli quando viene istituita la prima lotteria della storia. Nel 1778 sui giornali francesi si riportava che Le Lotto aveva conquistato i circoli dell’intellighenzia. Ma è solo nel 1928 che appare la primissima versione del gioco del bingo, il Beano, così chiamato perché i giocatori usavano dei fagioli, dall’inglese bean, per segnare la casella interessata e gridavano “Beano!” appena riempita una fila di caselle. Il gioco fu scoperto da un venditore di giocattoli newyorchese Edwin Lowe, che, prendendo spunto da un errore di pronuncia di un giocatore urlante “Bingo!”, decide di progettare una versione migliorata del gioco dandogli questo nome.

Fonte: Unsplash

Dalle sale da gioco al mondo virtuale

Grazie all’avvento della tecnologia, è ormai possibile giocare virtualmente e in Inghilterra impazza la moda del bingo online. Sono sempre più numerosi gli inglesi che preferiscono tentare la fortuna comodamente da casa tramite Internet, piuttosto che recarsi nelle sale da bingo. Negli ultimi anni sono tantissimi i casinò online che, come il casinò online di Betfair, hanno incluso giochi più tradizionali come il bingo e la tombola e forse è proprio la nostalgia di questi giochi datati ad attirare così tanti appassionati. Inoltre, grazie ai dati estratti automaticamente dai server ADM, è chiaro che il bingo online risulta essere più sicuro di quello che si gioca nelle sale bingo vere e proprie perché si è in grado di evitare eventuali truffe. È possibile anche acquistare facilmente più cartelle perché le vincite vengono registrate dal software in automatico. Il bingo online permette anche di provare modalità di vincita alternative come i montepremi. Infine, giocare virtualmente è sicuramente più rilassante e meno impegnativo che giocare in mezzo ai propri sfidanti.

In Inghilterra, se un quinquennio fa gli appassionati di bingo riguardavano principalmente la popolazione più anziana, adesso la situazione si sta capovolgendo e anche grazie alla comparsa del bingo su numerose piattaforme online, molti più giovani di una fascia d’età compresa fra i 25 e i 45 anni sono stati catturati dal fascino di questo gioco secolare. In realtà, le più appassionate sono proprio le donne inglesi, che lo definiscono un “must”.

Fonte: Pixabay

Bingo e tombola: gemelli diversi

In Italia si è decisamente più abituati alla versione italiana del bingo, ossia la cosiddetta tombola. Sebbene i due giochi siano molto simili tra di loro, sono presenti delle differenze. Innanzitutto, il gioco della tombola è indiscutibilmente più lento e questo è facilmente constatabile dagli italiani obbligati dalla tradizione a giocare a interminabili partite di tombola ogni Natale. Inoltre, nella tombola sono presenti più premi intermedi: ambo, quando si estraggono due numeri sulla stessa linea; terno, quando se ne estraggono tre; e quaterna, quando i numeri estratti sono quattro sempre sulla stessa linea. Questi premi minori sono assenti nella versione bingo che mantiene solamente i due premi cinquina e bingo; quest’ultimo equivalente al premio più alto raggiunto con il completamento della cartella.

Il bingo è proprio un gioco per tutti e grazie alle sue origini ben radicate nella cultura Europea continua ad appassionare le nuove generazioni.