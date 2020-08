Ottieni il direct foot in pieno

Lo sviluppo tecnologico rende molto più facile tenere traccia dei risultati delle partite giocate in tutto il mondo. Grazie al direct foot puoi seguire sia le partite di Serie B che decine di altri campionati.

Nella seconda divisione più forte d’Italia stavolta non c’è stata nessuna lotta di concorrenza per il titolo del campione. Il Benevento fu il più forte concorrente in assoluto, il che permise alla squadra di collocarsi al 1° posto in classifica molto prima della fine della stagione. Successivamente la squadra giocherà in Serie A, dove il carico è radicalmente diverso.

Qualche anno fa il Benevento aveva già giocato nell’elite del calcio italiano, ma poi il suo gioco si è rivelato un clamoroso fallimento. La dirigenza ha preso in considerazione questa esperienza, il che ha permesso alla squadra di tornare alla prima divisione in tempi relativamente brevi.

Ovviamente, se la squadra intende rimanere in Serie A, deve potenziare la sua rosa. Se rafforzare 2-3 posizioni, è possibile lottare non solo per conservare la residenza in una divisione d’élite, ma anche per qualcosa in più.

Non perdere i successi del Benevento nell’elite del calcio italiano grazie al direct foot. È un modo semplice e comodo per informarsi sulle ultime novità, oltre che per reagire rapidamente a tutti i cambiamenti che avvengono nelle arene sportive. Puoi visualizzare facilmente tutte le informazioni sia da un computer che da un cellulare. Alla fine, basta un paio di click e sarai aggiornato sulle ultime novità.

Scopri i risultati Serie B in un formato comodo

Utilizzando una risorsa affidabile, è facile informarsi sulle novità non solo dei campionati principali, ma anche delle partite dei campionati di serie inferiori, dove il Benevento ha giocato recentemente. Per esempio, i risultati Serie B sono riportati in una sezione speciale. È molto comodo, dato che la visualizzazione dei dati impiega pochissimo tempo.

Per quanto riguarda i motivi del successo del Benevento, possiamo distinguere:

Una rosa ufficiale della squadra qualitativamente migliore rispetto ai concorrenti. Proprio per questo motivo, la squadra è stata la favorita nominale di quasi tutti gli incontri. La bravura dell’allenatore. Filippo Inzaghi ha acquisito l’esperienza necessaria, che gli ha permesso di formare una squadra capace di affrontare anche le situazioni più difficili. Un’ottima intesa di squadra. Di conseguenza, il numero di errori sul campo durante gli incontri ha raggiunto il minimo.

Se analizziamo qualsiasi risultato delle partite di Serie B, appare chiaro che nella stagione conclusa il Benevento non ha dato neanche una singola chance ai suoi rivali. Questo ha permesso alla squadra di qualificarsi non solo in prima posizione, ma anche con un ampio margine. Adesso sarà molto interessante vedere il suo gioco nell’elite del calcio italiano.