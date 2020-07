Programmi educativi per sensibilizzare i giovani adolescenti

Quello dell’adolescenza è un periodo della vita sempre più delicato: vengono meno le certezze, aumentano le criticità, il mondo diventa troppo grande per i giovani, spesso vittime delle fragilità sociali ed emotive.





Questo vale ad ogni latitudine: i giovani, durante l’adolescenza, perdono tutti i loro appoggi e restano in balia di un mondo per il quale non sono ancora del tutto preparati e di cui spesso rischiano di rimanere vittime.

La società evolve sempre più rapidamente, e con essa i suoi demoni: le droghe, l’alcol, dipendenze varie come quella dal gioco d’azzardo, la possibilità di facili guadagni, il crimine giovanile, reati che cominciano come scherzi e spesso, tragicamente, sfociano in qualcosa di più grosso.

Per la scuola, le istituzioni e le famiglie la sfida è di quelle importanti, da vincere a tutti i costi. In che modo? Perseguendo una fine politica basata su programmi di educazione e sensibilizzazione pensati ad hoc per gli adolescenti. Nelle ultime settimane sono stati attivate diverse iniziative per sensibilizzare le nuove generazioni.

In questo senso i progetti e i programmi rivolti agli adolescenti, organizzati sia in un contesto pubblico sia in associazione privata, sono moltissimi e tutti partono da una comune ottica, che è un po’ la mission e la visione dei programmi stessi: quella di valorizzare e aiutare i giovani, rendendo loro i veri protagonisti di una vita sociale che li vedrà, presto o tardi, protagonisti.

Sono numerosi i progetti rivolti agli adolescenti, organizzati sia dal pubblico che dall’associazionismo privato e che partono comunque dalla comune ottica di valorizzare e aiutare i giovani, di farli protagonisti di quella vita sociale di cui domani saranno gli attori principali. Quindi accoglienza, valorizzazione, educazione, inclusione e integrazione sono punti imprescindibili per disegnare una politica fatta su misura per i giovani. Si pensi ai centri aggregativi, dove i ragazzi trovano autentici punti di incontro per svolgere le proprie attività, dalla musica ai doposcuola alle feste ai giochi d’animazione, attività espressive e manuali.

O ai tanti laboratori socio-educativi pensati proprio per gli adolescenti, che si impongono come supporto educativo esteso anche alle famiglie con la proposta di manifestare e rielaborare il proprio vissuto utilizzando tecniche espressive e artistiche.

In determinati luoghi della Penisola, attività come laboratori e seminari salvano, letteralmente, centinaia di ragazzi dalla strada. Dando loro un’alternativa che spesso, per la miopia del contesto, nemmeno viene mostrata.

Altre iniziative valide sono quelle rappresentate dai servizi di consulenza e di sostegno, anche psicologico, per i ragazzi. Per chi è incappato in una dipendenza, per chi è vittima di bullismo e cyberbullismo e via dicendo.

Non mancano altre iniziative, molte delle quali legate indissolubilmente al lavoro di “cerniera” della scuola e del suo raccordo coi territori: progetti educativi contro i pericoli delle droghe, delle dipendenze dal gioco d’azzardo o dall’alcol, contro il razzismo per una comunità accogliente e interculturale.

L’unico modo per costruire una società che faccia della cittadinanza attiva la sua strada passa, necessariamente, dall’educazione delle sue giovani generazioni. La sfida, lo ripetiamo, è di quelle grosse. E dunque, assolutamente da vincere.