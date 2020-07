Il nuovo scenario delle Startup nel sud Italia

Send an email

Follow on Twitter

Nel tentativo di stimolare l’innovazione e gli investimenti diretti verso l’estero e sul territorio nazionale, il governo italiano ha emanato una legislazione specificamente progettata per incoraggiare la creazione e lo sviluppo di start-up innovative nel paese e in particolar modo nel sud.

Quest’ultimo tra tuttavia si è dimostrato molto attivo già qualche anno fa, ma oggi lo scenario è diverso in quanto sensibilmente migliorato e quindi vale la pena analizzarlo dettagliatamente.

Gli incentivi governativi per creare una Startup

In generale, l’Italia ha compiuto passi da gigante per aumentare la sua attrattiva per l’apertura di startup da parte di cittadini dell’UE e di paesi terzi nonché delle popolazioni di nord, centro e sud isole comprese.

Per dar vita a questi progetti non ci sono più paletti burocratici né tantomeno requisiti di nazionalità per diventare azionisti o amministratori e minimi di capitale legale da investire per la costituzione della società.

A riguardo di quest’ultima va altresì aggiunto che l’imposta è stata addirittura ridotta dal 27% al 24%.

Aprire una startup in pochi e semplici passi

Rispetto al recente passato, sta diventando sempre più facile aprire startup in Italia ed in particolare nelle regioni del sud che vantano tantissimi giovani volenterosi e ambiziosi che per molti versi erano frenati dall’eccessiva burocrazia italiana che spesso li costringeva ad espatriare dando vita alla cosiddetta fuga di cervelli.

In effetti, il periodo di tempo per la costituzione di una società (inclusa l’ottenimento della partita IVA e l’apertura di un conto corrente bancario è di circa 5 giorni lavorativi dal momento in cui è stata avviata la procedura di costituzione.

A differenza di altri paesi, in cui l’incorporazione di una società potrebbe richiedere solo un giorno, in Italia il processo richiede ancora un po’ di tempo, ma, alla fine non sono necessari ulteriori passaggi e questi appena elencati sono tutto sommato piuttosto semplici.

Un numero di partita IVA tra l’altro è possibile ottenerlo prima ancora che la startup venga fondata.

Tante le nuove idee, inclusa quella del gioco online

Ci sono ovviamente tantissime idee che bollono in pentola a coloro che vogliono aprire una startup in Italia. Molti dei settori a cui puntano i giovani, sono quelli dedicati all’intrattenimento e la finanza. Da un lato, troviamo giovani che puntano ad idee nuove ed azzardate, dall’altro persone che cercano di andare sul sicuro.

È boom in Italia delle piccole/media imprese di produzione di giochi indipendenti, chiamati anche “indie” nel settore. Veri e propri studi di produzione dove si cerca di produrre giochi che possano emulare il successo di alcuni veri e propri fenomeni sul mercato del calibro di Book of Ra 6, uno dei prodotti maggiormente di successo del colosso austriaco Novomatic, fonte di ispirazione per tutte le nuove startup Italiane.

I vantaggi di avviare una startup nel sud Italia

Il business delle startup comporta la commercializzazione di beni innovativi, con il 30% dei costi dell’azienda dedicati alla ricerca e sviluppo. In caso contrario, si applica quanto segue:

Il 30% del team dell’azienda deve essere in possesso di un dottorato (anche studente), il 30% del team deve aver condotto ricerche per 3 o più anni o la società è proprietaria o licenziataria di un brevetto.

Da come si evince è un’opportunità molto interessante per i giovani laureati (o in procinto di diventarlo) per avere libero accesso ad una qualsiasi tipologia di mercato senza necessariamente espatriare.

Startup al sud: uno scenario del tutto nuovo

Che la svolta governativa abbia creato un nuovo modo per fare impresa al sud si evince da una serie di numeri che consentono di capire come è cambiato lo scenario al sud in termini di startup.

Infatti, è importate sottolineare che su un totale di 6210 iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese, ben 1429 hanno una loro sede giuridica nel Sud Italia. Questi sono numeri che se confrontati con quelli di un quinquennio fanno rendere conto che il numero di startup nel mezzogiorno si è raddoppiato e tante sono le nuove iniziative in fase di progettazione.

Per fare alcuni esempi, basta citare la regione Calabria che incredibile e dirsi è quella che vanta il maggior numero di startup, e che tra l’altro in un solo anno ha registrato un incremento di ben il 263%.

Tra le altre regioni dell’Italia meridionale vale la pena citare anche la Puglia in cui giovani e ambiziosi imprenditori, hanno scommesso in due campi molto all’avanguardia come la tecnologia digitale e l’agriturismo.

In riferimento a quest’ultimo, basta citare i favolosi B&B aperti nei favolosi Trulli di Alberobello, senza contare quelli che sono nati tra i mitici Sassi di Matera nella regione Basilicata.