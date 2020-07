Salernitana: obiettivo play-off, ma è vietato sbagliare

Con la promozione in Serie A del Benevento è iniziato ufficialmente quello che Guglielmo Longhi della Gazzetta dello Sport ha definito come il “secondo campionato” della Serie B, cioè la competizione per il secondo posto e per l’accesso ai play-off. Per la Salernitana è arrivato, quindi, il momento della verità. La squadra allenata da Gian Piero Ventura, situata ora nella prima metà della classifica, punta a classificarsi tra le prime otto squadre per poter disputare il “mini-campionato” per la promozione delle migliori terze e quarte. L’obiettivo sembra essere oggi alla portata della società di Lotito, eppure il percorso è ancora lungo e tortuoso. E qualunque errore potrebbe essere fatale.

La vittoria per 2 a 1 nel derby campano contro la Juve Stabia nella trentaduesima giornata di campionato ha iniettato una buona dose di ottimismo, dando slancio ai granata, che oltre a portare a casa un risultato importante hanno dimostrato di saper essere una squadra capace di concentrazione e concretezza. Nonostante le statistiche poco incoraggianti dell’incontro e i ben due cartellini rossi ricevuti, Francesco Di Tacchio e compagni si sono assicurati tutti e tre i punti in palio, giocando buona parte dell’incontro in inferiorità numerica. Con solo il 36% di possesso palla, nessun fuorigioco e tre rimesse da calcio d’angolo contro nove, sono risusciti a realizzare lo stesso numero di tiri degli avversari (nove), di cui ben quattro in porta (uno in più dei giocatori gialloblù). I goal di Akpa Akpro (al 25’) e di Gondo (all’81’) hanno dimostrato che la squadra sa stare in partita fino alla fine. Per quanto finora la stagione sia stata caratterizzata da alti e bassi, la Salernitana resta comunque una delle squadre favorite per l’accesso ai play-off, come dimostrano le quote dei pronostici dei siti di scommesse. Per centrare l’obiettivo, però, sarà necessario replicare prestazioni efficaci e determinanti come quella contro la Juve Stabia.

Guardando ai prossimi incontri, in varie occasioni Ventura si è mostrato moderatamente ottimista, sottolineando l’impegno e la buona condizione della squadra, senza però nascondere la consapevolezza delle difficoltà oggettive che esistono in un campionato così competitivo come quello della Serie B. “Se ci piazzeremo nei playoff proveremo a toglierci delle belle soddisfazioni, se andremo oltre si potrà parlare di un grandissimo risultato, viceversa ci dovremo interrogare sulle cause”, ha dichiarato recentemente l’ex CT azzurro. Arrivato a Salerno un anno fa con un contratto annuale rinnovabile, Ventura ha sempre sostenuto di aver intrapreso questo nuovo progetto professionale – che molti hanno definito come una “rinascita” (dopo le deludenti prestazioni sulla panchina della Nazionale e su quella del Chievo) – con l’intenzione di realizzare insieme alla società qualcosa di grande. Il desiderio più grande è sicuramente quello di centrare un’impresa storica: ricondurre la Salernitana in Serie A dopo oltre vent’anni di assenza dalla massima competizione calcistica italiana. Il giorno della sua presentazione ufficiale sulla panchina del club, infatti, l’allenatore affermò che il suo sogno più grande in questo momento è di poter essere ricordato come l’allenatore che ha riportato i 30 mila spettatori allo Stadio Comunale Arechi.

Tra poche settimane la lotta per i play-off entrerà nel vivo e l’unica cosa certa è che bisognerà giocare con grinta e lucidità, partita dopo partita, senza arrendersi fino all’ultimo minuto.