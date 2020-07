Ospedale di Agropoli, Spinelli, “luglio è passato e nessun reparto riattivato”

“Oggi è il 1° luglio, giugno è ormai passato e nessun reparto dell’Ospedale di Agropoli è stato riattivato. Ho ascoltato diversi proclami dei quali ho sempre diffidato anche se non sono tra quelli che tifano per una falsa partenza. Sono anzi sicuro che – magari in prossimità delle elezioni regionali – qualcosa si muoverà”. Esordisce così il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli.

“Dopo aver fatto ricorso al TAR, opponendomi al Piano regionale di programmazione della rete, pretendo però che l’ospedale ottenga il requisito di DEA di I° Livello come per tutti gli Ospedali della provincia di Salerno, anche considerando che quello di Agropoli rappresenta l’unico presidio costiero, essenziale per un territorio turistico come il Cilento. Agli annunci attendo i fatti”, conclude il primo cittadino.