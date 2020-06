Un nuovo nome per la presidenza della Regione Campania: Michele Buonomo

Il mondo della cultura, della scuola, dell’associazionismo, delle Università, delle imprese e delle professioni, unito per proporre la candidatura di Michele Buonomo al Consiglio Regionale della Campania. Con un manifesto pubblico, redatto da un gruppo di giovani fautori del progetto di rilancio della buona politica, che parta da una nuova alleanza con i cittadini e le comunità, ben cinquanta personalità hanno testimoniato la propria volontà di rappresentanza attraverso la persona di Michele Buonomo, da sempre fautore di importanti battaglie riconducibili a tematiche ambientali, culturali e sociali.

Questa la lista dei firmatari del documento, che si rivolgono alla politica e alla società civile – ma non solo – affinché si colga l’urgenza di avviare, “un cammino nuovo, che parta dalla consapevolezza di poter attingere da un bagaglio straordinario di bellezze, intelligenze, energie innovative, che solo gambe robuste e abituate a lunghi sentieri- spesso in salita – possono percorrere fino al traguardo”:

Vincenzo Aliberti, Editore Saremo Alberi

Antonio Amatucci, Avvocato CdA Polieco

Andreas Andreou, Insegnante

Biancaluna Bifulco, Imprenditrice turistica

Anselmo Botte, Sindacalista

Antonio Briscione, Presidente Riserve Foce Sele-Tanagro Monti Eremita Marzano

Pietro Caggiano, Imprenditore agricolo

Valerio Calabrese, Direttore Museo Dieta mediterranea

Patrizia Campagna, Dirigente Scolastica

Maurizio Capone, Musicista

Alessandro Cocurullo, Direttore 105 Tv e Villamare Film Festival

Fabio Costarella, Manager Conai

Marika Calenda, Pedagoga e Docente Universitaria

Annamaria Cascone, Imprenditrice agricola

Giancarlo Cattaneo, Imprenditore Green economy

Fatiha Chakir, Presidente Associazione Un mondo a colori

Enrica De Falco, Agronoma e Docente Universitaria

Giovanni De Feo, Rifiutologo e Docente Universitario

Alessandro Di Muro, Archeologo e Docente universitario

Raffaele Falcone, Artista e Imprenditore

Fabio Fasolino, Presidente Consorzio Ecoem

Alex Giordano, Etnografo digitale e Docente Universitario

Sergio Iagulli, Direttore Casa della Poesia

Stefania Laudonia, Entomologa e Docente Universitaria

Paolo Longo, Presidente Fiab Salerno

Carmine Maisto, Presidente Ordine Agronomi e Forestali di Salerno

Delfina Malandrino, Docente Universitario

Mario Malinconico, Ricercatore CNR

Franco Manzione, Bibliofilo e Cavaliere del Lavoro

Chiara Mastursi, Equa Tienda Cooperativa

Giuseppe Morese, Imprenditore Zootecnico

Franco Mosca, Imprenditore Green economy

Francesco Napoli, Presidente Arcigay Salerno

Massimo Padovano, Manager innovazione sociale

Rosa Pepe, Agronoma e ricercatrice CREA

Roberta Pastore, Architetta

Silvio Petrone, Manager Green economy

Pasquale Quaranta, Giornalista e attivista lgbt

Vittorio Rambaldo, pescatore

Alessandra Riccio, Giornalista, traduttrice e saggista

Giovanni Rizzo, Imprenditore balneare

Giuseppe Russo, Agronomo e Presidente Agricoltori per l’Ambiente

Francesca Salemme, Giornalista

Aldo Savarese, Imprenditore Green economy

Gerardo Sassano, Architetto e Docente Universitario

Giuseppe Scarano, Medico epidemiologo e sanità pubblica

Luigi Valiante, Direttore scientifico Museo Vivo del Mare

Simone Valitutto, Antropologo

Giovanna Voria, Chef contadina

Ottavia Voza, Architetta e Archeologa

Nel manifesto si legge, altresì, che “la Campania può ancora contribuire in modo determinante al rinnovamento del nostro Paese e del Mediterraneo, aprendo la strada a quelle spinte innovative, inclusive, sostenibili, che rappresentano l’unica strada percorribile verso un futuro diverso, che non lasci indietro nessuno e che rinnovi profondamente il nostro vivere quotidiano”.

Inevitabile anche il rimando alla storia personale di Michele Buonomo, “una storia di umiltà, conoscenza ed esperienza”.

Laureato in Scienze Politiche con una importante esperienza in America Latina, è attuale membro della Segreteria nazionale di Legambiente, di cui è stato per circa vent’anni presidente regionale. Tanti gli obiettivi raggiunti grazie a mille battaglie combattute in prima linea su tutto il territorio campano, tra questi, l’introduzione del raccolta differenziata e la realizzazione degli Orti Sociali, esportati come modello in tutto il mondo, ma anche i tanti abbattimenti di ecomostri come il Fuenti, l’Alimuri e l’ex cementificio di Sapri. Ma l’impegno di Michele Buonomo si è sviluppato negli anni su molte altre tematiche: economia circolare, cultura, educazione ambientale, turismo sostenibile, tutela del patrimonio ambientale e culturale, spesso con campagne innovative e coraggiose.

Tutti possono sottoscrivere il manifesto, ma anche reperire informazioni sul progetto e sulla persona di Michele Buonomo, attraverso il sito internet www.michelebuonomo.it, messo online in queste ore dal comitato promotore.