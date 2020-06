VPN: cosa sono, come funzionano e perchè possono tornare utili

Se ne sente parlare ormai da un po’, tuttavia sono ancora in molti a chiedersi cos’è una VPN, come funziona e qual è la migliore VPN (anche in relazione ad altri paesi). Qui di seguito cercheremo di fornire una panoramica generale su cosa si intenda per Virtual Private Network.

Che cos’è una VPN

Cominciamo dunque dalla questione principale: una VPN (Virtual Private Network o Virtual Private Network è un mezzo di comunicazione tra due o più dispositivi. Le VPN aiutano a proteggere il traffico Internet privato da interferenze, restrizioni, spie e censura di vari paesi (come ad esempio accade in Cina).

Inoltre, questi strumenti fungono da proxy, consentendo la navigazione in Internet in modo anonimo in tutto il mondo, sia sul computer che sul cellulare.

6 modi in cui una VPN può essere d’aiuto

Nascondi posizione e indirizzo IP : con una VPN puoi scegliere fino a 160 posizioni server in uno dei vari paesi del mondo in Asia, Europa, Medio Oriente, America e Africa in cui essi sono situati.

Crittografa le comunicazioni : tramite una VPN – come per esempio NordVPN – puoi proteggere i tuoi dati a 256 bit usando la crittografia sicura. Quindi puoi navigare in sicurezza in punti di accesso a Internet pubblici come aeroporti, caffè, ristoranti, parchi con WiFi, tutto ciò mentre riesci a mantenere al sicuro password, e-mail, foto, dati bancari e altri dati riservati che vuoi che vengano intercettati. In buona sostanza, anche in Italia usare una VPN è una buona idea.

Guardai programmi e i contenuti : con una VPN puoi guardare i tuoi programmi e film preferiti da qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi dispositivo come computer o cellulari ad alta velocità senza limiti di larghezza di banda. Quindi puoi anche scaricare i file in tempi ragionevoli e avviare chat video senza grosse interferenze.

Visita siti Web bloccati da qualsiasi parte del mondo : tramite le VPN è possibile sbloccare siti e servizi di social network come Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, YouTube , Gmail, Skype, tra le altre pagine che normalmente sono soggette a restrizioni, soprattutto su reti universitarie e scolastiche.

Evita la censura e la sorveglianza : con una VPN puoi essere certo di non essere tenuto sotto controllo dagli amministratori di rete (che potrebbero poi fornire le tue informazioni a terze parti). In questo modo, la tua attività online può essere protetta e nessuno può leggere i tuoi dati, né sapere quali siti hai visitato o limitare un determinato traffico (come ad esempio i video).

Trova offerte senza vedere molta pubblicità : avendo nascosto l’indirizzo IP, con le VPN puoi trovare offerte collegandoti da un altro paese senza realmente essere lì, cercare e prenotare voli a prezzi più bassi e ridurre gli annunci in base alla posizione.

Applicazioni VPN per ogni dispositivo

Le VPN funzionano in modo fluido su tutti i dispositivi: desktop, laptop, smartphone, router o tablet. Basta installare una delle migliori reti VPN e il gioco è fatto. Normalmente si possono anche connettere più dispositivi contemporaneamente.

Non sono richieste competenze tecniche

Non è affatto necessario avere delle profonde competenze informatiche per dotarsi di una VPN. Senza essere esperti, puoi registrarti, installare e connettere i tuoi dispositivi con in modo abbastanza semplice.

Compatibilità multi-sistema

Nella maggior parte dei casi le VPN funzionano tramite applicazioni per Windows, Mac, iOS, Android, router e Linux. Ugualmente, tutto procede regolarmente anche con qualsiasi connessione Internet, comprese le linee di terra, Wi-Fi e reti di telefonia mobile.

Nessuna attività o registri di connessione

Secondo la politica di tutte le VPN, la privacy è un diritto fondamentale. Non vengono mai conservati registri di connessione o di attività online e non vengono condivise informazioni e dati personali con nessuno.