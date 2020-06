Agropoli, uomo in isolamento: “nessun allarmismo”

Positivo al test sierologici disposto dall’azienda da un cui lavora. Per questo un cittadino di Agropoli è stato messo in isolamento. Una notizia che ha destato clamore ma che le autorità sanitarie minimizzano invitando a non innescare falsi allarmismi. I test rapidi, infatti, si sono rivelati fin ora tutt’altro che efficaci e molti di questi vengono poi smentiti dai tamponi. E proprio al tampone sarà sottoposto l’uomo di Agropoli che però negli ultimi tempi non ha avuto contatti con soggetti che avrebbero potuto contagiato.

Possibile falso positivo

“Abbiamo visto tantissimi test sierologici smentiti da tamponi. Al 90% sarà negativo anche questo ma da prassi l’uomo va messo in isolamento, dicono i sanitari.

La situazione ad Agropoli

Ad Agropoli al momento c’è un solo contagiato, un uomo di Cava che risiede in città con la compagna. Quest’ultima pure ha contratti il virus ma ora è guarita. Tuttavia essendo convincente del contagiato dovrà essere nuovamente sottoposta ad esame quando anche lui sarà guarito. Il caso di Agropoli è l’unico nel comprensorio cilentano.

Oggi in Italia 197 contagiati, oltre la metà in Lombardia.