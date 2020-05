L’intrattenimento ai tempi della digitalizzazione: come sono cambiati cinema e casinò

Il successo delle varie forme di intrattenimento si determina anche grazie alla loro presenza più o meno stabile nel tempo: alcune modalità di fruizione di contenuti, come ad esempio le musicassette o le videocassette in formato VHS, non hanno retto al costante aggiornamento della tecnologia e sono sopperite a favore di supporti diversi (come dvd e blu-ray, anch’essi messi duramente alla prova dallo streaming digitale) e di servizi di streaming audio e video. Lo stesso discorso vale anche per altre attività ricreative, come il cinema e i casinò, che stanno reggendo al peso degli anni e al confronto con le nuove tecnologie in maniera sempre più innovativa e al passo con i tempi, per continuare a intrattenere i propri spettatori, giocatori e appassionati senza rinunciare alla propria essenza. In questo articolo viene analizzato uno degli aspetti più interessanti di questa “corsa all’innovazione” che sta riguardando il settore dell’intrattenimento: l’impatto della digitalizzazione di contenuti e servizi.

A cavallo tra tradizione e modernità: come muta l’intrattenimento nei casinò digitali

Uno dei settori più apprezzati del mondo dell’intrattenimento è quello del gioco, e in questo campo una vera e propria istituzione è quella dei casinò: edifici (per non parlare di intere città come Las Vegas e Atlantic City negli Stati Uniti) eleganti e sfarzosi che ospitano giochi di ogni genere, dalle slot machine alle roulette, dai tavoli per blackjack e poker a giochi come baccarat e tanti altri giochi di carte. Ma l’innovazione tecnologica ha contagiato anche questo ambito e non mancano di certo gli esempi di casinò digitali, basti pensare a casinò online come William Hill casinò, in grado di offrire ai propri utenti registrati tutti i giochi presenti in un casinò tradizionale, unitamente ai vantaggi che solo un servizio digitale come questo può regalare ai suoi iscritti: bonus di benvenuto al momento della registrazione, promozioni, un catalogo ricco e fornito costantemente accessibile e persino una sezione dedicata al casinò live, con la presenza di croupier in carne e ossa in collegamento streaming, per ridurre ancora di più le “distanze”. Il digitale rappresenta perciò un’opportunità in più, sempre alla ricerca di nuovi spunti, per un settore avviato come quello del gioco.

L’impatto del digitale sul cinema: dall’addio alla pellicola ai servizi di streaming

Il cambiamento tecnologico non investe solamente le case da gioco: anche il mondo del cinema, altro pilastro dell’intrattenimento e del tempo libero, ha subito e continua a subire mutamenti continui, talvolta anche con risvolti inaspettati. È facile, infatti, valutare in prima persona l’impatto della digitalizzazione nel settore del cinema: i film non vengono più girati su pellicola, e i proiettori stessi all’interno dei cinema non sono più enormi macchinari, ai quali venivano destinate stanze intere, ma pratici apparecchi di dimensioni ben più ridotte. È cambiata notevolmente anche la fruizione dei contenuti video: film e serie TV oggi si possono comodamente guardare a casa propria, non più solo tramite la televisione come a partire dagli anni ’50 ma anche grazie ai propri dispositivi portatili come laptop, smartphone e tablet e piattaforme come RaiPlay. E il lato imprevisto di tutto ciò? Ultimamente si sta assistendo al ritorno di un’abitudine che si pensava ormai persa, seppure sia stata protagonista negli anni dal boom economico in poi: il cinema drive-in, ossia il cinema all’aperto, al quale è possibile partecipare semplicemente avvicinandosi con la propria auto ai posteggi assegnati e godersi lo spettacolo di un film, proiettato in digitale ovviamente, proprio come negli anni ’70 e ’80.

Fonte: Unsplash

Tradizione, modernità, abitudini e innovazione si fondono continuamente in tutte le forme di intrattenimento più amate: gioco e cinema sono solo due degli esempi di come il digitale abbia avuto e continui ad avere rilevanza anche per le prospettive future di sviluppo.