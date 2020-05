Quali e quanti sono i numeri della roulette?

La roulette è uno dei giochi d’azzardo più popolari della storia dei casinò e non solo. Sviluppatosi in Francia nel XVIII secolo, richiede un disco diviso solitamente in 37 settori numerati da 0 in poi, colorati alternativamente in rosso e nero, a differenza dello 0 che si presenta in verde. Il disco viene fatto ruotare dal croupier che vi lancia all’interno una pallina, in senso opposto rispetto a quello in cui ruota il disco stesso. A causa dell’inclinazione della piattaforma, al termine del giro la pallina cadrà giocoforza in uno dei settori numerati. Il compito dei giocatori è dunque cercare di predire su quale numero si fermerà la sfera. A giri alternati, il senso della roulette viene cambiato e con esso anche il senso della pallina. Al giro successivo, il croupier, fa ripartire la pallina dall’ultimo numero vincente o, perlomeno, dal suo settore di appartenenza.

Esistono 3 tipi di tavolo, ma il classico francese, con i numeri da 0 a 36, è comunque il più conosciuto. Se la pallina cade sullo 0 le puntate sulle chance semplici vengono imprigionate per la mano in corso. Se esce un numero corrispondente alla chance puntata in precedenza, la puntata viene rimessa in libertà e si comporta come una nuova puntata, che può quindi vincere o perdere sulla base della regola chiamata “en prison”. Quando esce lo 0, inoltre, le puntate sulle chance semplici si possono dividere con il banco.

Nella roulette inglese, invece, la regola dell’en prison è assente e con lo 0 le puntate sulle chance semplici vengono subito dimezzate. La roulette americana, infine, si caratterizza per la presenza dello 00 (doppio zero), dunque un numero in più che porta il totale a 38, situato in posizione diametralmente opposta allo 0 singolo. Anche in questo la regola dell’en prison è assente, ma al momento dell’uscita del numero 0 le chance semplici sono dichiarate perdenti. Il banco ha una percentuale matematica di vantaggio sul giocatore del 2,7% nella roulette francese e quasi il doppio in quella americana. Quest’ultima rappresenta la versione più gettonata nelle case da gioco, sia reali sia online, proprio via dello 00, che riduce le possibilità di vincita per il giocatore.

La roulette è un gioco molto semplice che si basa principalmente sulla fortuna. Tuttavia, come si evince soprattutto online e nelle roulette live, il giocatore può adottare alcune strategie legate a combinazioni dei numeri del disco. Ad esempio, la puntata Fibonacci consiste nell’indicare un numero che sia sempre la somma dei due sui quali si è puntato precedentemente. Un espediente per cercare di assottigliare le possibilità di perdere.

Molto interessante è altresì la strategia delle colonne, che richiede di suddividere in 9 colonne i numeri da 1 a 36, così da coprire tutti i numeri ad eccezione dello 0 (ad esempio, una colonna può essere composta da 1-10-19-28, la seconda da 2-11-20-29 e così via). Quando usciranno 3 numeri di una colonna verticale si punterà un pezzo su ognuno dei 4 numeri della stessa colonna fino alla vincita, oppure per 9 colpi. In caso di vincita entro il 9° colpo si recupererebbero le perdite precedenti, mentre in caso di più partite perse si può passare a puntare non oltre 2 pezzi per partita. A dispetto di quanto si possa pensare, comunque, i media hanno raccontato spesso di vincite importanti in giro per il mondo, anche perché la roulette costituisce forse l’attrazione principale nelle più grandi sale fisiche. Insomma, giocare con la roulette si rivela essere un divertimento per chiunque, ma soprattutto per gli appassionati di matematica.