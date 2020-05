Paypal tra i metodi di pagamento dei casino online italiani

Perché usare Paypal, nella lista di casinò online aams legali in Italia

I siti nella lista di casinò online aams che accettano Paypal

Nella lista dei casinò online aams legali e da provare, tutti accettano Paypal come metodo di pagamento e di prelievo delle vincite. I migliori casinò online con licenza AAMS non rinunciano a offrire ai propri giocatori l’opportunità di utilizzare questo e-wallet. Si tratta del portafogli elettronico più popolare in Italia e in Europa e senza dubbio il più utilizzato sui siti di tutto il mondo. E non parliamo solo dei siti nella lista dei casinò online aams o mondiali, ma di tutti i siti di shopping, viaggi, trasporti e così via. Ovunque, o quasi, si facciano transazioni, Paypal è presente.Per chi non conoscesse Paypal, si tratta di un portafoglio elettronico, che consente di effettuare transazioni online in modo sicuro e veloce. Quando si apre un conto Paypal, si seguono una serie di procedure di sicurezza, per accertare la propria identità. Quindi si collega il conto paypal alla propria carta di credito o al conto bancario. Da questo momento in poi sarà possibile fare transazioni, o giocare nei casinò online con bonus, semplicemente inserendo il proprio indirizzo email, collegato a Paypal. Chi si approccia per la prima volta al gioco d’azzardo online, scoprirà subito i vantaggi di usare Paypal.Quando si effettua una transazione online, è sempre bene essere attenti. Anche se i siti AAMS sono nella lista casinò online aams legali e certificati, la prudenza non è mai troppa. Collegare ai siti di casinò un e-wallet, anziché il proprio conto bancario, assicura un ulteriore livello di sicurezza. Oltre alla protezione delle nostre transazioni, un altro elemento da valutare quando si gioca sui siti legali di casinò sono le tempistiche. Chi è abituato a giocare alle slot machine da bar o altri giochi dal vivo, è avvezzo all’immediatezza. Si paga subito e si riscuote subito la vincita. Con i siti online, l’utilizzo di determinati metodi di pagamento richiede tempi d’attesa. Anche i migliori operatori della lista dei casinò online aams certificati, impongono le loro tempistiche. Queste si allungano soprattutto per i prelievi associati a determinati metodi di pagamento. Utilizzando Paypal, tutte le transazioni che prevedono versamenti, saranno immediate. Una volta effettuata l’operazione, ritroveremo il denaro disponibile subito sul nostro conto di gioco. E potremmo cominciare a giocare subito alla slot online preferita. Anche sul fronte dei prelievi, Paypal è il metodo più veloce, anche se spesso i casinò si prendono un giorno di tempo per le verifiche di regolarità.Tutti i casinò che rientrano nella lista di casinò online aams legali in Italia, hanno precise regole sui pagamenti e sui prelievi. Una volta che ci siamo accertati del fatto che il sito prescelto accetta Paypal, sarà bene leggere le regole specifiche. Queste possono riguardare tetti massimi di denaro prelevabile attraverso questo strumento e anche l’ammontare minimo che si può depositare. In genere Paypal, non consente la possibilità di prelievi elevatissimi. Nella maggior parte dei casi questi sono possibili con metodi come il bonifico bancario. Ma il tetto massimo di prelievo giornaliero con paypal, soddisferà la maggior parte dei giocatori. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare è difficile trovare un sito di casinò online con slot machine e scommesse che non accetti Paypal. La lista di casinò online aams con Paypal è lunga e contiene i nomi più popolari. Ne citiamo alcuni: Snai, Eurobet, William Hill, StarCasinò, 888, Betway, Merkur Win, Netbet, Unibet, Star Vegas.Se avete dubbi e volete scoprire se il vostro casino legale accetta Paypal, scorrete la homepage fino in fondo. Qui troverete, insieme alle info relative al sito, i loghi di tutti i metodi di pagamento accettati e potrete scoprire subito se c’è anche Paypal.