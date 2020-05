Giù dal balcone a 14 anni, ennesimo dramma a Salerno

Ennesima tragica morte di un giovanissimo a Salerno. Mentre era ancora viva l’immagine del 13enne di Salerno precipitato dal balcone di casa sua in Via Monti, nella tarda serata di ieri, un nuovo lutto ha funestato la città. Ancora una volta protagonista un ragazzino minorenne.

Tutto è accaduto al Rione Margherita, zona orientale della città, quando è scattato l’allarme dopo che alcune persone hanno visto il corpo esanime di un ragazzo di appena 14 anni riverso sull’asfalto. Fatale il volo dal sesto piano della sua abitazione.

L’impatto è stato violentissimo, per il ragazzino non c’è stato nulla da fare. Inutile purtroppo l’intervento dei medici del 118, che non hanno potuto salvarlo. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini e provato a ricostruire la dinamica della tragedia. L’ipotesi più probabile al vaglio degli investigatori – impegnati fino a notte per i rilievi – è che il 14enne abbia deciso di farla finita.