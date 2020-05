Questo articolo vuole celebrare un record poco invidiabile, cioè il minor numero di punti conquistati da una squadra in un campionato di Serie A.

Questo sito web ha analizzato i dati dei vari campionati, constando che questo record è recente. Infatti la palma, di squadra peggiore della Serie A se l’aggiudica il Pescara targato stagione 2016-2017.

La stagione inizia con un importante risultato. Infatti, la prima giornata di campionato vede il ritorno della squadra bianco azzurra dopo quattro anni di assenza dal palcoscenico più importante e la prima partita sembra già parecchio proibitiva, visto che il calendario ha deciso che dovrà affrontare il Napoli.

La formazione che Massimo Oddo schiera in campo è un aggressivo e spavaldo 4 3 3.

La porta è difesa dall’esperto Albano Bizzarri, protetto da Francesco Zampano, Norbert Gyomber, Andrea Coda e Biraghi. A centrocampo ci sono Gaston Brugman,Brayan Cristante e il capitano Ledian Memushaj. Sulle fasce il numero 10 Ahmad Benali e Gianluca Caprari supportano Valerio Verre in posizione di falso nueve.

La partita prende un risultato inaspettato. Grazie alle reti di Benali dopo 8 minuti, e il raddoppio di Caprari vede il primo tempo concludersi sul 2 a 0 per la squadra di casa.

Nella ripresa succede tutto in 4 minuti tra il 60 e il 63 minuto nel quale Mertens riesce a realizzare una doppietta e fissare il risultato sul 2 a 2 finale.

Purtroppo, per i tifosi del delfino questa partita non darà seguito alla stagione che sognavano, che non si concludere assolutamente con una salvezza tranquilla.

Durante la seconda partita il Pescara verrà sconfitto 2 a 1 dal Sassuolo, ma causa un irregolarità del club neroverde, il risultato sul campo verrà ribaltando dando i 3 punti alla squadra ospite.

La 6 giornata vede protagoniste Hugo Campagnaro che segnerà il goal del vantaggio, ma anche un autogoal che consentirà alla Sampdoria di strappare un prezioso pareggio.

Da quel momento inizierà una crisi vera e propria con una striscia di 6 sconfitte consecutive.

Per aspettare un’altra vittoria bisognerà attendere addirittura febbraio e il ritorno in panchina del maestro Zdenek Zeman con un successo ( il più largo della storia del Pescara di Serie A) contro il Genoa (5 a 0).

La situazione però è già gravemente compromessa e la retrocessione diventa solo una questione di tempo.

A 5 giornate dal termine del campionato, perdendo 4 a 1 contro la Roma, la matematica non da scampo e costringe il Pescara alla retrocessione in Serie B stabilendo in un colpo solo più primati negativi: Record negativo di punti (18 di cui 15 sul campo e 3 dati dal giudice sportivo per il caso Ragusa) , maggior numero di sconfitte (26) , minor numero di vittorie (2: Sassuolo e Genoa) e difesa più perforata ( 81 goal subiti che corrispondono a una media di più di 2 a partita).

Fa effetto vedere che alcuni giocatori, dopo quella sciagurata esperienza hanno trovato comunque la forza di affermarsi.

Biraghi è arrivato all’Inter, Verre sta facendo bene a Verona e Cristante oltre ad aver raggiunto la nazionale si è dimostrato un elemento fondamentale per il centrocampo della Roma.