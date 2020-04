Quanto hanno speso gli Italiani nell’azzardo nel 2019, riflessioni per il futuro

Per il 2019 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che gli Italiani hanno speso ben 19,5 miliardi di euro per giocare d’azzardo online, dove circa il 55% è finito nell’erario. Si parla di giocate complessive fra slot, casinò style, giochi di abilità. Escluse sono le scommesse sportive che ammontano a circa 7 miliardi. I dati, insomma, non mostrano esserci stata poi una grande diminuzione rispetto all’anno precedente, nonostante il Decreto Dignità.

A cambiare più che la spesa è stato l’orientamento degli investimenti dei player che si è spostato dalle sale da gioco e dalle slot machine fisiche al mercato online. Con il suddetto decreto, infatti, i luoghi fisici e i macchinari sono stati isolati e molto spesso eliminati da molti paesi con la conseguenza che giocarci è diventato molto più impegnativo in termini pratici e trattandosi di divertimento, in molti hanno finito per rinunciarvi o optando per intrattenimenti come i gratta e vinci e le scommesse sportive.

In sostanza, quindi, più che diminuire gli investimenti degli Italiani nel mondo del gambling sono stati semplicemente decentrati passando da un settore all’altro. Il popolo dello Stivale gioca come sempre e i numeri anche dei ludopatici non sono affatto cambiati. Il Decreto, insomma, non ha avuto ad oggi i risultati sperati.

Il Decreto Dignità: vantaggi e svantaggi

In termini di numero di giocatori o di investimenti dei singoli, il Decreto non ha affatto cambiato il panorama precedente, come detto, nemmeno come numero di ludopatici. Certo è che l’attenzione portata sul tema ha garantito a tutti questi patologici prestazioni sanitarie minime maggiori e ha messo in luce un problema che effettivamente riguarda una fetta, benché piccola, di concittadini.

Un grande vantaggio del Decreto è stato quello di portare lontane sale da gioco e slot dai punti sensibili delle città, limitando così il gioco da parte di minorenni. Il fatto che si giochi più online consente anche in questo senso maggiori controlli, senza contare che è possibile garantire giochi più sicuri e regolari visto che l’AAMS può vigilare in maniera molto più attenta e automatica.

Grande danno ha portato invece il divieto di fare pubblicità e sponsorizzazioni. Un danno molto più ingente di quanto di certo si potesse credere e al quale i casinò hanno dovuto rispondere offrendo bonus e la possibilità di giocare alle slot machine gratis. I casinò italiani infatti portavano molto lavoro e, pagando le tasse in Italia, non facevano che generare un flusso di denaro (in tasse) che confluiva nelle tasche dello Stato.

Vista la situazione critica odierna dello stesso si trattava di un’entrata sicuramente irrinunciabile, eppure, oggi moltissimi casinò prima in Italia si sono spostati come sede all’Estero. I giocatori Italiani vi giocano comunque ma molti hanno perso il lavoro e le tasse non si pagano più qui: di vantaggi a questo proposito, quindi, non ce ne sono affatto.

La mancanza di pubblicità, il fatto che chi gioca non abbia più punti di riferimento per la scelta dei casinò, ha fatto sì che si potessero farsi largo online anche casinò illegali, non controllati e pericolosi per i player più disattenti.

Qual è il futuro dei casinò online?

Ad oggi il Governo non ha fornito risposte utili al problema della ludopatia e ha adottato manovre che non hanno che messo in crisi il settore. Anche se infatti si tratta di intrattenimento non bisogna dimenticare che dietro ci sono delle aziende, fatte di lavoratori, di tasse da pagare e con tutti i relativi obblighi come le normali aziende. Le penalizzazioni subite nel corso dello scorso anno hanno fatto sì che quest’anno, ad esempio, le licenze erogate dallo Stato (di solito ambitissime) siano rimaste in gran parte in avanzo, irrichieste, libere.

Se da un lato si voleva contrastare la ludopatia non si sono adottate misure drastiche. Se da un lato si continuano a tassare pesantemente le società del gambling per sanare i conti pubblici, dall’altra non si permette loro di guadagnare tarpando loro le ali in molti modi. La conseguenza è che queste hanno dovuto ridurre le quote destinate alle vincite e a farne le spese sono ovviamente i giocatori.