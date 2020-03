Cinque motivi per cui non dovresti investire in Bitcoin in questo momento

Tutti ti consigliano di farlo: ti dicono che il 2019 è stato l’anno migliore di tutti, ma che il 2020 sarà meglio; che non ci vogliono molti soldi per iniziare; che non puoi farti scappare l’occasione. Beh, è vero che il recente “boom” ha fatto aumentare il fascino della criptovaluta, ma vale la pena ricordare che qualsiasi tipo di investimento presenta anche dei rischi.

A volte è fin troppo facile lasciarsi prendere dall’entusiasmo, fino ad arrivare a comportarsi in maniera avventata: documentarsi per tempo non fa mai male. Ecco alcuni motivi che dovresti considerare prima di investire il tuo sudatissimo denaro nella criptovaluta del momento.

1. Perché non hai i soldi

Questa è la regola di base: non rischiare somme che non puoi permetterti di perdere. Il problema è che molti di noi non la rispettano: questo spiega come molte persone abbiano perso moltissimi soldi a causa degli alti e bassi delle criptovalute del 2017.

Data la natura caotica del Bitcoin, è impossibile prevedere cosa succederà, ma c’è sempre la probabilità di perdere tutto l’indomani: tenendo a mente questa considerazione, può avere perfettamente senso scommettere degli importi che non mettano in percolo la propria situazione finanziaria. In più, se si hanno dei debiti, soprattutto se con interessi elevati, è sempre meglio estinguerli prima di investire in criptovaluta (e non viceversa).

2. Perché vuoi guadagnare in fretta

Circolano un sacco di storie su tizi diventati milionari grazie al Bitcoin. E alcune sono vere: qualcuno ha vinto alla criptolotteria, buttandosi nella mischia proprio alla vigilia di un “boom”. Ma le probabilità di farcela sono molto esigue.

Con il Bitcoin, tutto sta nel lungo periodo. Gli investitori che hanno avuto maggiore successo non usano il loro denaro per anni, considerandolo semplicemente parte del loro “portafoglio di attività”. E sì, il boom occasionale è sempre una notizia eccellente, ma le statistiche importanti riguardano la crescita della moneta nel corso di cinque anni, non giorni.

Qualsiasi cosa questa valuta abbia combinato in passato non è utile per prevedere il successo futuro: non credere di poter studiare l’andamento dei mercati finora per sapere quando si verificherà il prossimo aumento del prezzo. Se sei seriamente intenzionato/a a investire con oculata pazienza, consultare una delle tante guide disponibili online è un buon punto di partenza.

3. Perché non tieni conto delle possibili conseguenze

Forse la parte più difficile di tutta la faccenda Bitcoin è che tutte le transazioni sono irreversibili: non c’è modo di ottenere un rimborso, se si cambia idea. È risaputo che non tutti riconoscono il momento giusto per separarsi dal proprio denaro e le conseguenze possono essere molto spiacevoli. Se invii i tuoi soldi al momento sbagliato per errore, non li riavrai indietro.

L’altro potenziale pericolo è che, invece di imparare dai nostri errori, giochiamo al raddoppio e investiamo più soldi. Perché rivogliamo quei soldi indietro. È nella natura umana, vero? Il problema è che, in modo simile a come avviene nel gioco d’azzardo, si avvia un circolo vizioso. Quello di non cercare di recuperare le perdite è uno dei principi più importanti di qualsiasi guida al gioco responsabile ed è un concetto da applicare anche agli investimenti finanziari.

Insomma, non serve essere degli scienziati per investire in Bitcoin, ma la sua complessità richiede di possedere almeno le conoscenze basilari della moneta, ovvero le informazioni relative alle sue origini e usi.

4. Perché hai parlato con un tuttologo del Bitcoin

Tutti ne conosciamo uno. L’amico dell’amico che parla più forte di tutti alle feste, quello che dice che Bitcoin sta crescendo e che è accettato ovunque, e che se non sali a bordo ora te ne pentirai.

Come se non bastasse, la Rete è piena di sedicenti esperti che millantano di avere indiscrezioni sul prossimo boom nei loro articoli e video su YouTube. La verità è che nessuno ha la sfera di cristallo. Il Bitcoin è mutevole e imprevedibile come qualsiasi altra criptovaluta e farsi un’idea precisa dei prossimi avvenimenti è estremamente difficile. Se vuoi comunque provarci, affidati ai report pubblicati su riviste serie e consolidate, come Forbes, e trai le tue conclusioni. Ignora tutto il restante brusio inutile.

Perché hai paura di lasciarti sfuggire un’occasione

A tutti è capitato di fare i conti con questa sensazione, quando ci sembra che il resto del mondo stia andando alla grande e noi siamo bloccati fuori a guardare da dietro il vetro. Il problema è che, quando la proviamo in relazione al Bitcoin, ci porterà quasi sicuramente a prendere la decisione sbagliata.

A dicembre 2017 il prezzo del Bitcoin era salito vertiginosamente e tutti volevano accaparrarsi una fetta della torta: nessuno voleva rimanere a guardare da dietro il vetro, appunto. Purtroppo, come tutte le bolle, scoppiò anche questa e gli investimenti crollarono fino all’80%.

La nostra FOMO ci fa comportare con le criptovalute come fossero uno strumento per diventare ricchi: scommettiamo per ottenere subito un risultato. Ma come già detto prima, questa è la ricetta giusta per ottenere un disastro. Piuttosto che farsi assalire dalla FOMO, è meglio puntare su strategie, come quella del costo medio in dollari, che ci impongono di essere più disciplinati negli investimenti (investire piccole somme di denaro sul lungo periodo, piuttosto che andare all-in in un momento di rialzo specifico). Insomma, non dobbiamo farci prendere dalle emozioni, ma piuttosto abbracciare la fredda logica.

Nonostante tutto ciò che abbiamo detto finora, ci sono ancora molti motivi per cui investire nelle criptovalute è un’idea intelligente. Qualcuno crede che, a un certo punto, tutti ci ritroveremo a usarle al posto delle monete fiat, forse anche prima di quanto immaginiamo.

Resta il fatto che dobbiamo sempre fermarci un attimo a pensare, prima di investire del denaro: più ci educhiamo, meglio ci prepariamo per il futuro, e minore è il rischio di perdere dei soldi nel breve periodo.