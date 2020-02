I più forti giocatori delle World Series of Poker: la storia e le curiosità

Anche il gioco del poker, inteso come disciplina sportiva, ha il suo mondiale: stiamo parlando delle World Series of Poker (WSOP), il più importante appuntamento che ogni anno riunisce i migliori professionisti del tavolo verde, impegnati a darsi battaglia in una serie di diversi tornei, il cui evento principale (il cosiddetto “Main Event”) attira oggi più di seimila giocatori da ogni parte del globo.

Breve storia delle WSOP.

Bisogna andare indietro di cinquanta anni per scoprire le origini delle World Series of Poker. Nel 1970, infatti, Benny Binion (proprietario del Binion’s Horseshoe Casino di Las Vegas in Nevada) pensò di riunire intorno ad un tavolo verde i sette giocatori di poker più famosi del momento, per partecipare ad un torneo che nulla aveva a che fare con le moderni regole e tempistiche di questa disciplina. Infatti, avendo la competizione un orario di inizio e fine stabilito in partenza, a vincere fu il più votato dell’evento, non colui che effettivamente aveva battuto gli avversari. A primeggiare fu Johnny Moss, passato alla storia così come il primo vincitore delle World Series of Poker; non essendo stato previsto alcun premio in danaro per il più votato (a differenza delle laute remunerazioni di oggi), Moss si portò a casa una coppa d’argento e il titolo di miglior giocatore di poker del mondo.

Ma le World Series of Poker, visto il successo, anche e soprattutto mediatico della prima edizione, cambiarono ben presto pelle. Dal 1971, infatti, cambiò il format della competizione, con l’aggiunta di quattro eventi preliminari, dal buy-in di 1000 dollari, all’evento principale (o main event) dal buy-in di 5000 dollari. La formula della seconda edizione delle WSOP ha rappresentato la base per tutte le future edizioni del torneo. Solo nel 1972 venne però creato il main event per come lo conosciamo oggi: il buy-in di partenza era di 10mila dollari e la variante del gioco scelta era il Texas Hold’em.

Nel 1976 fu introdotto nel torneo il famoso braccialetto del vincitore delle WSOP, dando così ai giocatori dei vari eventi in campo la possibilità di vincere un diverso braccialetto a seconda del torneo vinto.

Curiosità e aneddoti sulle WSOP.

| Photo | Showdown! Alla fine ne resterà soltanto uno!

La storia delle WSOP ci ricorda di alcune edizioni in cui a vincere nella mano finale è stato il giocatore che partiva con il punteggio peggiore nella scala valori poker. E questo è accaduto per ben 27 volte in quasi quaranta edizioni del torneo. Come ad esempio nel 1979, quando Hal Fowler, che partiva con un 7 di Picche e un 6 di Quadri in mano, riuscì a eliminare Bobby Hoff che invece in partenza aveva addirittura una coppia di assi.

Quasi tutti i giocatori che negli anni hanno preso parte ad uno dei tornei previsti nel corso dello svolgimento delle varie edizioni delle World Series of Poker, hanno sentito almeno una volta l’espressione “a chip and a chair”, che tradotto dall’inglese vuol dire “una fiche e una sedia”. Questa frase fa riferimento al fatto che, fintanto si è in gioco, è sempre possibile vincere ogni torneo di poker delle WSOP, anche se si ha in mano una sola chip. Ovviamente, sono stati pochissimi i giocatori delle WSOP a riuscire in questa impresa. Tra questi, ricordiamo Jack Straus che nel main event del 1982, con sole 500 chips, riuscì a battere tutti, arrivando a conquistare il montepremi finale di 520mila dollari.

Le WSOP non sono un affare per soli professionisti. Nel 2003, l’allora sconosciuto Chris Moneymaker, contabile della Georgia, riuscì a qualificarsi per il main event dopo aver vinto un torneo satellite minore, arrivando addirittura a sbaragliare tutta la concorrenza e a vincere quell’edizione delle World Series of Poker (che gli fruttò la bellezza di 2,5 milioni di dollari di montepremi). La sua avventura alle WSOP del 2003 stravolse il mondo del poker per come lo conosciamo oggi, creando quello che è stato ribattezzato successivamente come “l’effetto Moneymaker”, ovvero la trasformazione di una disciplina sino ad allora estremamente elitaria (e anche costosa) in un trend mondiale ed estremamente popolare.

Le WSOP e i media.

L’eco di quello che sarebbe diventato il mondiale del gioco del poker riuscì ad attirare l’attenzione di Jimmy Snyder, tra i più famosi e controversi giornalisti sportivi degli Stati Uniti, che nel 1973 realizzò un programma speciale sull’evento. Ma le WSOP non furono trasmesse regolarmente in televisione fino al 1987. Successivamente, la competizione ebbe vasta copertura a livello mediatico, anche se il format televisivo non prevedeva l’utilizzo di gran parte delle inquadrature (come ad esempio la telecamera piazzata in favore delle carte coperte di ogni singolo giocatore) che hanno reso grande il torneo nel tempo.

Con l’aumentare della copertura televisiva, sempre più spettatori da ogni parte del mondo hanno assistito negli anni, in tv e oggi anche in streaming sui propri dispositivi mobili, allo spettacolo delle World Series of Poker.

Nel 2008, il nuovo management delle WSOP (la Harrah’s Entertainment che aveva acquistato i diritti dall’ideatore originario dell’evento Benny Binion) scelse di spostare il tavolo finale dell’evento principale a novembre, così da aumentare l’entusiasmo e favorire l’incremento del pubblico alla tv. Da allora il tavolo finale e i giocatori qualificati per il main event hanno preso il nome di “The November Nine”.

L’evento principale delle World Series of Poker oggi è, a ragione veduta, considerato il più prestigioso e importante torneo di poker al mondo, grazie all’ampia copertura mediatica, al buy-in da diecimila dollari e al suo primo premio multimilionario. Ogni giocatore di poker, sia esso un professionista del tavolo verde che un semplice amatore, sogna di vincere il tavolo principale delle WSOP, non solo per il lauto montepremi messo in palio, ma anche e soprattutto per la fama e la gloria che questa competizione porterà con sé per il resto dei giorni.