Salernitana, dopo la gara di Verona il sogno Serie A è ancora vivo

Quinto posto in classifica a quota 36 punti e il secondo posto che dista solamente quattro punti. La stagione della Salernitana in Serie B è estremamente positiva, dal momento che nelle ultime cinque partite ha ottenuto ben 10 punti, con l’unico neo derivante dall’ultima sconfitta in trasferta, sul campo del Chievo Verona.

La Salernitana è una delle candidate ai playoff, ma la lotta per la post-season, quest’anno, sarà veramente scoppiettante, visto che sono ci sono ben quattordici squadre in soli 10 punti. Pane per i denti di tutti gli appassionati di scommesse sportive NetBet e, in modo particolare, sul mondo del calcio. Questo portale mette a disposizione un palinsesto sempre particolarmente ricco di eventi sportive, con tante quote decisamente interessanti e che potrebbero fare gola a tutti gli appassionati

Salernitana, sistemare la difesa sarà fondamentale

Certo, perdere sul campo del Chievo, contro un’avversaria che si rifà sotto e che ha esperienza in questo campo, ma soprattutto nella massima serie, non è un buon segnale per la Salernitana. Infatti, la squadra campana, conquistando almeno un punto a Verona, avrebbe potuto mandare un avvertimento a tutte le altre contendenti, sottolineando come sia pronta a lottare fino alla fine per un posto nei playoff.

Serve sicuramente serrare maggiormente le fila in difesa, dal momento che 30 gol in 24 partite cominciano ad essere troppi, in modo particolare fuori casa. Lontano dall’Arechi, infatti, la Salernitana fa sempre una gran fatica. Cercare di migliorare la cura dei movimenti difensivi quando si va in trasferta è molto importante e potrebbe fare la differenza nella corsa verso i playoff.

Tenere il passo delle squadre che sono davanti alla Salernitana comincia ad essere piuttosto difficile, soprattutto per via del fatto che Spezia e Frosinone stanno andando ad un ritmo pazzesco. Nelle ultime cinque giornate, i liguri hanno fatto bottino pieno, con cinque vittorie consecutive che hanno permesso di raggiungere la seconda posizione. Il Frosinone, invece, arriva da quattro vittorie di fila e 13 punti nelle ultime cinque partite. Insomma, là in alto hanno ingranato la marcia superiore e c’è da adattarsi se non si vuole rimanere troppo distanziati.

I prossimi impegni

La prossima partita per la Salernitana, quantomeno sulla carta, non dovrebbe riservare particolari difficoltà. All’Arechi, infatti, arriva il Livorno ultimo in classifica, in una situazione ambientale estremamente complicata. I toscani, infatti, hanno ottenuto solamente due punti nelle ultime cinque partite e hanno una delle difese più perforate di tutta la serie B. D’altronde, per veleggiare a quota 14 punti, significa che la situazione non è delle migliori, anche se la speranza di poter recuperare c’è sempre, nonostante sia molto limitata oramai.

L’impegno successivo per la Salernitana sarà di ben altro livello: uno scontro diretto in chiave playoff, dal momento che i campani dovranno recarsi sul campo del Frosinone. Una trasferta particolarmente dura perché, come detto in precedenza, il Frosinone sta attraversando un momento di forma notevole e arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Riuscire a ben figurare in questa partita potrebbe dare slancio e un’ulteriore iniezione di fiducia alle proprie ambizioni per la parte finale del campionato.

Il 3 marzo, invece, si tornerà tra le mura amiche e l’avversario di turno sarà il Venezia. Un’altra squadra che non frequenta le alte zone della graduatoria e che, di conseguenza, almeno sulla carta potrebbe rappresentare un altro turno a favore della Salernitana. Il Venezia ha ottenuto tre pareggi e una vittoria nelle ultime cinque partite, ma rimane sempre una squadra da non sottovalutare, con buone individualità, che può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Uno dei punti deboli dei veneziani, però, è sicuramente quello di non riuscire a segnare con continuità, nonostante sia una delle migliori difese del campionato, con sole 26 reti subite fino ad ora.