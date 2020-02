L’impatto di Ibrahimovic nella stagione del Milan

Ibra IZ Back: con questo slogan breve ma d’impatto la leggenda del calcio svedese ha annunciato il suo ritorno in maglia rossonera. Ibrahimovic è stato accolto dai tifosi milanisti come un vero e proprio Messia, in grado di risolvere le sorti del club rossonero, impelagato nell’ennesima stagione sottotono. Ma davvero l’arrivo di Zlatan è stato così importante per le statistiche ed il gioco del Milan? La risposta è unanime: si! Vediamo perchè.

Mai una sconfitta dall’arrivo di Ibra

Nelle prime sei gare del 2020 disputate dal Milan, la squadra di Pioli non ha mai subito sconfitte, passando dall’undicesimo posto al sesto; una scalata di ben cinque posizioni che non solo da morale ai giocatori, ma rafforza il rapporto con la tifoseria, dopo l’ennesimo avvicendamento in panchina tra Gattuso e Pioli.

Da quando Ibrahimovic è arrivato a Milano, è sempre sceso in campo, quattro volte da titolare e due da sostituto, realizzando già due goal (contro il Cagliari e contro il Torino in Coppa Italia). La rete segnata contro i sardi è l’emblema dell’importanza dello svedese nell’attacco rossonero: subentrando a Piatek, in meno di 25 minuti ha sigillato il goal vittoria con un tiro di prima intenzione ad incrociare.

Ibrahimovic come uomo squadra ed esempio per i giovani

Con i suoi 38 anni compiuti ad ottobre, Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più “anziano” tra le fila dei rossoneri, ma, come nel caso di altri fuoriclasse del nostro Campionato (ad esempio, Gigi Buffon, che da poco ha spento le sue 42 candeline) l’età anagrafica non corrisponde per nulla a quella fisica. Fin dal suo arrivo in Italia infatti Ibra ha subito dimostrato di essere in perfetta forma, pur venendo da un campionato, quello americano, non proprio competitivo come quelli europei.

Lo stesso mister Pioli ha più volte elogiato l’impegno dello svedese durante le sessioni d’allenamento, in cui non solo dimostra di essere un grande professionista sul campo, ma anche un esempio per i giovani calciatori rossoneri, confrontandosi costantemente con loro e mettendoli nelle condizioni migliori per crescere apprendendo un calciatore di fama mondiale.

Tra gli attaccanti a disposizione di Pioli, quello che sembra averne più giovato è il ventenne Leao, che da qualche tempo sembra essere cresciuto esponenzialmente proprio al fianco del centravanti svedese. Dopo il goal di Ibrahimovic contro il Torino, proprio su assist del portoghese, il calciatore avrebbe confessato: “Fino a poco tempo fa giocavo alla Play Station con Ibra, adesso gli ho fornito un assist; mai smettere di credere in quello che fai”.

L’addio di Piatek

L’arrivo di Ibra ha segnato tuttavia l’inesorabile e definitiva rottura tra la società e Piatek, che soltanto un anno fa doveva essere il prospetto più interessante nella crescita dei rossoneri, dopo l’exploit al Genoa. Il polacco infatti non è riuscito a convincere la dirigenza ed i tifosi, trovando addirittura in Ibrahimovic uno scoglio impossibile da arginare nelle gerarchie dell’attacco rossonero, già compromesso dal match contro l’AC Parma.

Inizialmente si pensava che i due potessero coesistere in avanti, completandosi vicendevolmente, ma le prime partite disputate dallo svedese hanno dato il colpo di grazia a Piatek, relegato in panchina come seconda scelta a Leao. In vista dell’Europeo del 2020 in cui la Polonia scenderà in campo proprio contro la Svezia nel girone, l’attaccante ha lasciato il Milan per poter collezionare quanti più minuti possibili all’Herta Berlino, arrivando così in forma al massimo torneo per Nazionali continentale.