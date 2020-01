Spaccio di droga a Vallo Scalo: spacciatori tornano in libertà

CASTELNUOVO CILENTO. Vendevano droga a ragazzi minorenni. Lo spaccio in un circolo ricreativo dove i ragazzi si ritrovavano prima di entrare a scuola. L’illecita attività avveniva infatti nei pressi di un istituto scolastico di Vallo Scalo. Nei guai erano finite sei persone (leggi qui). Ora, il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, ha rimesso in libertà i soggetti finiti in carcere, sostituendo la misura con l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria. Il provvedimento a seguito degli interrogatori di garanzia e su richiesta dei difensori degli arrestati Gianluca D’Aiuto, Domenicantonio D’Alessandro, Gaetano Di Vietri, Celestino Sansone e Michele Barbato.

Le manette erano scattate per Manuel De Pascale di Castelnuovo Cilento, Zaidi Hamza, marocchino residente a Castelnuovo, Daniele Tomasco residente a Casal Velino, Simone di Arienzo di Omignano.

Altri soggetti, Campitiello Roi Lucio di Castelnuovo ed altri due marocchini era scattata la misura dell’obbligo di dimora nei comuni di residenza. Misura cautelare anche per una donna, Chiara Donnabella di Agropoli, domiciliata a Capaccio.