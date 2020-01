Vincesi una casa al giorno, ecco il nuovo concorso in arrivo da Sisal

Alzi la mano chi non ha mai sognato di vincere una somma di denaro in grado di cambiare la propria vita. E se in palio invece dei soldi ci fosse addirittura una casa del valore garantito di ben 500 mila euro?

Non è un sogno, ma un’opportunità fornita da Sisal: si tratta della nuova iniziativa speciale denominata “Vincesi una casa al giorno”, un concorso correlato con la lotteria VinciCasa e che prevede una settimana di estrazioni straordinarie, dal 27 gennaio al 2 febbraio, e che permette ogni sera ad un fortunato giocatore di vincere una casa da 500 mila euro.

Come si può partecipare?

È facilissimo: è sufficiente giocare una schedina del concorso VinciCasa nel periodo indicato. Attenzione ovviamente a giocare esclusivamente nei concorsi validi per l’iniziativa: a disposizione per giocare ci sono tantissimi strumenti e la spesa per l’acquisto della schedina è sempre la stessa, ovvero 2€.

Per verificare se la dea bendata vi ha baciati, si può controllare ogni sera dopo le 20 nel periodo dell’iniziativa, facendo un confronto tra il codice presente all’interno della propria schedina e il codice univoco che è stato oggetto dell’estrazione. Se il codice che è stato estratto si trova anche sulla ricevuta che si ha in mano (oppure che è stata giocata online), allora sei il fortunato vincitore dell’incredibile premio: una casa da sogno.

Gli strumenti per giocare

Oltre alla tradizionale schedina, si può tentare la fortuna in questo concorso anche tramite una Fidelity Card, con la quale si possono selezionare i giorni in cui si intende prendere parte all’estrazione straordinaria. È ovvio che più alto è il numero di codici a disposizione, maggiori sono le probabilità di vincere la casa.

Altrimenti c’è anche la giocata Quick Pick: è sufficiente fare richiesta al proprio rivenditore di una giocata composta da numeri casuali riferita ad uno dei concorsi legati a Vincesi una casa al giorno. La schedina GiocaFacile, invece, è la modalità più diretta e facile per partecipare a questo particolare concorso, convalidando una giocata a VinciCasa per il primo concorso disponibile.

La scelta di come giocare può ricadere ovviamente anche sulla modalità online: in questo caso, però, è necessario prevedere prima all’apertura del proprio conto di gioco. In seguito, si può completare la propria schedina online, esattamente come se si avesse di fronte una tradizionale schedina cartacea. Con la possibilità, però, di sfruttare anche altre opzioni di gioco per la scelta dei numeri, come la combinazione di numeri casuali, la combinazione di numeri solo pari o solo dispari.

Non solo, ma grazie all’opzione “Gioca in abbonamento”, si potrà partecipare fino a 15 concorsi consecutivi, memorizzando la propria schedina preferita. Per giocare da mobile, invece, è possibile scaricare l’applicazione VinciCasa collegandosi direttamente al sito web ufficiale della lotteria Vincicasa.it