Le ultime notizie sulle partite imminenti, gli orari e le migliori quote: come scommettere bene?

Il mondo delle scommesse sportive è una centrifuga di eventi, curiosità e notizie che determinano il valore delle quote e influiscono sulle partite che si disputeranno. Per piazzare delle ottime scommesse in termini di guadagno e giocare le migliori quote possibili, è necessario seguire gli avvenimenti delle squadre che si intende scommettere, essere aggiornato sulle ultime notizie delle partite imminenti e conoscere gli orari con precisione. Queste semplici accortezze faranno di te uno scommettitore vincente, in quanto sarai sempre informato su tutto ciò che accade per scommettere bene e giocare le quote con i valori più alti. Un altro step per migliorare il tuo metodo di gioco, è quello di conoscere e sapere in tempo (ossia prima che le partite inizino) i bookmakers che le propongono.

Ogni sito di scommesse online propone determinati valori e non sempre sono omogenei, non solo, durante i giorni che precedono una partita, i valori delle quote tendono a cambiare quando si verifica il fenomeno delle dropping odds. Comparare le quote è fondamentale per assicurarsi una vincita maggiore e approfittare dei bookmakers che propongono valori più alti e dunque maggiormente appetibili.

Dropping odds: scommettere sulle quote in calo più alte

Uno dei metodi per vincere di più, è quello di scommettere sulle dropping odds, ossia le quote in calo più alte. Cosa significa? Quando la quota di una partita si presenta molto allettante e potrebbe costituire una vincita sicura, viene giocata e pronosticata da numerosi scommettitori. Questo, costringe i bookmakers ad abbassarla ulteriormente per equilibrare il flusso di entrate e uscite di denaro. Non tutti i bookmakers sono così veloci e potrebbe capitare che qualche quota rimanga più alta per un breve lasso di tempo: a questo punto puoi piazzare la tua scommessa ed assicurarti un valore alto di una quota che probabilmente sarà vincente, sfruttando il ritardo del bookmakers. Questo metodo puoi utilizzarlo anche se vuoi scommettere partite già cominciate.

Comparare le quote di diversi bookmaker per vincere di più

Se non tutti i siti di scommesse online presentano le quote con gli stessi valori, il margine di differenza potrebbe essere minimo o influire pesantemente sulla somma della tua vincita. Comparare le quote dei diversi bookmakers per vincere di più, è fondamentale per chi ha intenzione di ricavare un guadagno dal mondo delle scommesse. Questo può avvenire prendendo in considerazione le quote in calo (dropping odds), oppure scommettendo direttamente le quote più alte che un determinato bookmakers propone.

Anche se è fondamentale monitorare l’andamento delle quote più alte che i bookmakers propongono, essere attenti potrebbe non bastare in quanto c’è bisogno anche di una notevole velocità di azione, onde evitare il calo delle quote. Per questo motivo puoi utilizza un sito Web di comparazione delle quote per trovare le migliori possibilità di vincita e scommettere le quote più alte. Questo è sicuramente un metodo molto semplice che ti consente di aiutare la tua fortuna con furbizia, facendo scommesse in modo astuto.