I casinò, dalle antiche case da gioco al mondo online

Una storia che ha inizio migliaia di anni fa

Il gioco fa parte del brivido e del divertimento dell’uomo dall’alba dei tempi. Un intrattenimento che nelle sue forme primitive riporta oggi testimonianze di formule semplici ma efficaci risalenti già a 5000 anni fa, come quella dei dadi. Nell’antica Roma il fenomeno dell’azzardo era consentito solo durante i Saturnali, con fermi divieti al di fuori di tale festività.

In epoca medievale

Lungo il medioevo, in un’epoca emblematica dal profilo dei divieti inerenti ai vizi e relative preoccupazioni di ordine morale, l’azzardo assunse forme discrete. Celato dietro i giochi di fortuna fra locande e banchetti di piccole fiere o carnevali, tanto il popolo quanto la società più agiata si organizzavano come potevano con carte, estrazioni e piccole scommesse.

In questi periodi la nascita delle assicurazioni sulla vita fu un vero e proprio giro di scommesse cui aderivano viaggiatori e avventurieri prima di imbarcarsi verso tratte pericolose, pur di garantirsi un premio da lasciare alla propria famiglia in caso di decesso.

Le case di scommesse, le lotterie e i giochi di carte dall’oriente

Fu in Italia e Olanda che già nel 14° secolo misero le radici le lotterie e l’odierno gioco del Lotto. In un panorama di scommesse devastato dall’arrivo dall’oriente dei giochi con le carte, le estrazioni servivano ad offrire un palliativo utile al popolo. Ovviamente tali formule incontrarono spesso aspre critiche: la dipendenza dal gioco e le situazioni disastrose che ne derivavano per alcuni, non è infatti un problema a cui la legge ha dovuto far fronte solo ai giorni nostri.

I primi timidi tentativi di creare licenze, rigorosamente concesse dal re ai nobili, crearono le prime case di scommesse rigorosamente esclusive e in forma privata.

I casinò, il proibizionismo e i cavalli

E mentre il gioco si evolveva lungo il rinascimento con le prime considerazioni tecniche e matematiche, fu solo nel 1638 che si vide nascere il Italia il primo casino, il celeberrimo Ridotto a Venezia. Dopo di lui, aprirono decine di nuove case da gioco, finché alla metà del 1700 non arrivò il proibizionismo. La ripresa vide invece gli anni di gloria verso la prima e seconda metà del 1800, fra Monte Carlo e le corse di cavalli a galoppo in Germania e Inghilterra.

Le prime automazioni e le scommesse sportive

Bisognerà attendere però al 1865 il cosiddetto totalizzatore, il sistema di scommessa grazie alla quale i partecipanti potevano scommettere non più contro l’allibratore ma contro loro stessi. Questo sistema infatti costituiva un vantaggio per l’organizzatore, in quanto il circolo di scommettitori gestiva le cifre da redistribuire solo fra di essi, traendo una parte di profitto senza rischi. Le scommesse erano perlopiù legate allo sport, in particolare al mondo dell’equitazione e le relative corse.

Nel 1859 invece arrivò negli Stati Uniti il primo prototipo di macchinetta automatizzata, il Liberty Bell, progettato a San Francisco, con un sistema a tre bobine. Le prime di una serie destinata a diventare uno fra i simboli più noti del gioco d’azzardo: la slot-machine che oggi tanto riempie bar, locali, casinò di tutto il mondo.

Il betting online

Dai grandi saloni per scommesse americani, ai pub inglesi e le bische clandestine, oggi siamo passati ad accogliere sul web la comparsa dei casinò online. Formule dall’accesso rapido e pratico, che consentono scommesse dirette, veloci e accattivanti grazie ad un’interfaccia grafica allegra e colorata. Il betting online è a portata di tutti, ed esplode nell’era di internet portando numerose piattaforme come Starvegas casinò.

Questo mondo ha subito avuto a che fare con i primi problemi inerenti a legalità e mancanza di trasparenza, ma negli ultimi anni specialmente in Italia, sta venendo sempre più regolamentato e controllato, sia per consentire gioco legale e autorizzato, che un netto controllo sul fenomeno della ludopatia. Un problema annoso, storico, insito nella natura umana, che oggi viene però sempre più tenuto a bada da limiti e leggi consapevoli.

Per essere sicuri di giocare legalmente e senza problemi, rivolgersi a siti autorizzati dall’AAMS è un dettaglio essenziale di cui prender visione prima di registrarsi e scommettere.