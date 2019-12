Il successo dello streaming digitale e del betting online nel 2019

Navigando sul web attraverso il proprio smartphone o tablet, oggi è possibile accedere a ogni tipo di informazione, il più dettagliato possibile. Tra gli argomenti che sono risultati più cliccati e inerenti ai trend topic per il 2019 spiccano sicuramente il gaming e il gambling, tematiche congeniali al linguaggio e all’offerta del web, specialmente per quanto concerne le tendenze dei giovani e dei giovanissimi.

Basti vedere come si possa reperire materiale didattico in merito alle recensioni dei migliori siti di poker online gratuiti per avere una dimensione di quanto il settore del gioco online abbia inciso sulle abitudini degli utenti durante gli ultimi 24 mesi. Il tema del gioco spesso si lega a quello dello sport e delle informazioni che passano attraverso siti come quello di Malina Sports dato che il settore del betting online sia in Italia che in Europa ha conquistato porzioni di mercato sempre più importanti, passando dal circuito di tipo fisico a quello di natura invece telematica.

Gli sport vengono spesso seguiti attraverso tablet e smartphone, sia per quanto riguarda lo streaming, con il successo della piattaforma di DAZN e di Now Tv, che dopo aver superato le problematiche di messa in onda iniziali, sono diventate degli strumenti fondamentali ed esclusivi per seguire gli eventi sportivi dal vivo, in qualsiasi tipo di contesto e di luogo.

Il successo dello streaming per la videoludica, per seguire le serie tv, oggi è diventato uno strumento fondamentale per seguire anche il campionato di calcio di serie A, le competizioni di Champions League e per tutti quegli appassionati di calcio che seguono anche i campionati esteri come quello inglese, spagnolo e tedesco, su tutti. Tra gli appassionati di calcio, cresce anche il numero di giocatori e di scommettitori, che oggi prediligono la tecnologia che porta il betting online a portata di mano, potendo scommettere live, mentre la partita è in corso di svolgimento.

Una nuova dimensione che di fatto ha modificato le abitudini dei giocatori e degli appassionati di quote, pronostici e scommesse sportive, che oggi sono aggiornati e seguono più competizioni, grazie ad app collaudate e specializzate negli sport più apprezzati e seguiti del momento. Parliamo di realtà come quella di Librabet la quale opera fuori dal circuito Sisal e dei centri legati al circuito AAMS, dando quindi agli utenti la possibilità di accedere a quote differenti, rispetto a quelle degli anni precedenti.

La tecnologia digitale ha favorito di fatto questo tipo di settore, dove lo scambio di dati e di informazioni utili e sicure, viaggia veloce grazie alle app studiate appositamente per gli smartphone di ultima generazione. Il settore del betting online e delle scommesse sportive è in continua evoluzione e durante gli ultimi 10 anni è cresciuto in modo esponenziale, prima nel Nord America, ora anche in Europa e in Asia.

In pratica oggi grazie allo streaming online è possibile seguire un evento, piazzare una scommessa e godersi il momento senza dover uscire di casa, come avviene anche per gli amanti dei gaming, che possono giocare in modalità multiplayer, sfidando i loro amici e avversari, restando comodamente a casa propria. Non è certo un caso se il fenomeno degli eSport, partito alla grande in Giappone, inizia a conquistare un pubblico sempre più vasto anche nel resto del mondo, diventando potenzialmente il trend su cui investire e puntare forte nel corso del nuovo decennio che sta per iniziare.