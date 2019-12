Salernitana, un Gondo in più per affrontare questa stagione

È stata una vittoria decisamente importante, prima di tutto perché ha permesso di agguantare il Crotone e agganciarlo a quota 22 in classifica e anche in virtù del fatto che, vista questa classifica corta, diventa importante riuscire a riprendere un trend positivo per riportarsi nelle prime posizioni. È impressionante dare un’occhiata alla graduatoria della Serie B, visto che a parte il Benevento, che sta facendo una stagione a sé stante, tutte le altre squadre sono comprese in pochi punti.

Una classifica compressa, ed è soprattutto questa la ragione per cui la Salernitana può tranquillamente ambire ai playoff. Il secondo posto, occupato attualmente dal Pordenone, si attesta sui 28 punti, solamente sei di distacco rispetto agli attuali 22 che ha in dote la squadra campana. Con più di mezza stagione ancora da disputare, c’è il tutto per agganciare le posizioni che contano, a patto di cominciare il prima possibile a ritrovare un buon ruolino di marcia.

Salernitana, c’è voglia di ritornare in zona playoff

I tifosi ci credono e potrebbe anche essere l’anno buono per una grande impresa, soprattutto per via del fatto che, poi, ai playoff può succedere veramente di tutto. Per chi ha intenzione di piazzare una puntata sulla Salernitana di nuovo nella massima serie, uno dei portali migliori su cui capire come scommettere è certamente Topscommesse.com, e il passo successiva sarà quello di trovare una piattaforma che possa garantire facilità d’uso e un’interfaccia estremamente intuitiva, senza dimenticare il gran numero di promozioni a disposizione degli utenti che scommettono sullo sport.

Questo lo sa perfettamente anche Giampiero Ventura, che ha messo in evidenza come la mentalità e il carattere siano due caratteristiche che fanno sempre la differenza e che questa squadra debba fare ancora più sue. La vittoria raggiunta all’ultimo minuto rinnova le ambizioni di classifica per la squadra campana, ma dà entusiasmo un po’ a tutto l’ambiente.

Ventura sa alla perfezione come l’aspetto più importante era quello di dare una botta alla classifica, visto che nel corso delle ultime partite, nonostante la Salernitana avesse creato veramente tanto, ma raccolto decisamente di meno. Ecco spiegato il motivo per cui, per poter sperare di risalire in classifica, serve ora essere decisamente cinici.

Ventura sa di avere una squadra che è in grado di reagire anche quando finisce in svantaggio ed è un ulteriore dimostrazione di carattere che non si può assolutamente sottovalutare. Riuscire a recuperare e a non mollare nonostante le avversità è un ottimo segnale, che dimostra quanto lo spogliatoio sia unito e compatto.

Il futuro della Salernitana in questa stagione passa anche dalla crescita dei giovani

In alcuni casi, però, l’ex tecnico della Nazionale ha messo in evidenza come sia mancata un po’ di esperienza e magari anche la serenità giusta, soprattutto per via di qualche risultato cattivo di troppo. Riuscire a reagire di fronte a prestazioni non all’altezza della qualità dei giocatori è altrettanto importante, ma c’è bisogno di continuare a lavorare in settimana e poi migliorare sempre di più in partita.

Il proseguo del campionato passa proprio anche da quest’ultimo aspetto. Il fatto di avere tanti giovani, come ha ammesso nel dopo-partita anche Ventura, può essere un punto di forza, ma anche un peso, visto che è necessario lavorare tanto per raggiungere un equilibrio tra entusiasmo e “depressione” quando le cose non va bene che arriva solo con la maturità di un calciatore.

Quindi, il fatto di vedere la Salernitana in alto o meno dipenderà anche dalla capacità dei suoi giovani di affrontare i propri limiti e superarli, continuando a crescere attraverso il lavoro che viene svolto nella quotidianità. In questo senso, anche la crescita di Gondo dopo l’ultima doppietta al Cittadella, va vista come una notizia particolarmente positiva.